Green pass, Crocera stadium lancia abbonamenti con tampone incluso

Per promuovere il ritorno allo sport, Crocera stadium lancia l'iniziativa "Tampone incluso".

Dal 15 ottobre l'impianto sportivo di via Eridania a Sampierdarena inserisce il costo del test nel piano di abbonamento.

"È un impegno e uno sforzo organizzativo ed economico - spiegano da Crocera Stadium - che ha lo scopo di sostenere e stimolare il ritorno alla pratica sportiva".

Ogni volta che un iscritto entrerà in palestra o in piscina, secondo le condizioni del proprio abbonamento, potrà fare il tampone prima di accedere. "Questo significa che anche chi fa attività tutti i giorni, con 3 tamponi a settimana è sempre coperto", spiegano i gestori.

Tamponi gratis per chi fa scuola nuoto (fino al 31 dicembre), scontati a 5 euro per la fascia 12-18 anni, 8 euro per gli altri. "Questa iniziativa, che permette di fare sport ed effettuare il tampone nello stesso luogo, è possibile grazie a Med Più, un ambulatorio per le visite mediche di base e specialistiche che occupa il 4° piano dell’impianto sportivo".

Per partecipare basta prenotare il tampone in segreteria dal lunedì al venerdì 6.30-19.30, il sabato 8-15 e la domenica 8-13 oppure, tramite il form dedicato sul sito ufficiale.