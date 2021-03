Covid, un positivo nella Samp: squadra in isolamento in vista del derby

Il derby con il Genoa per il momento non sembra comunque a rischio, lo diventerebbe in caso di focolaio se nelle prossime ore emergessero altri casi

Allarme covid in vista del derby Genoa-Sampdoria in programma mercoledì 3 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris. La società blucerchiata ha comunicato una positività nel gruppo squadra attraverso un comunicato ufficiale, senza però specificare di quale giocatore (o membro dello staff) si tratti. La gara, per il momento, non sembra comunque a rischio, lo diventerebbe in caso di focolaio se nelle prossime ore emergessero molti casi di calciatori positivi.

«L’U.C. Sampdoria - si legge nella nota della società - informa che dai referti del tampone naso-faringeo eseguito nella giornata odierna ai componenti del "gruppo squadra" è emerso un caso di positività al coronavirus-covid 19. In ossequio alla normativa e al protocollo vigenti, lo stesso "gruppo squadra" è stato posto in isolamento fiduciario».

«Nella serata odierna (martedì 2 marzo) - prosegue la società - , entro dunque le 24 ore precedenti il calcio d’inizio della gara Genoa-Sampdoria di mercoledì, sarà eseguito un nuovo tampone naso-faringeo a tutti i componenti del "gruppo squadra" al fine di ottenere i relativi risultati entro il termine di 4 ore dal fischio d’inizio come previsto dal vigente protocollo. La società informa inoltre di aver dato comunicazione di quanto precede alla competente Autorità Sanitaria Locale».