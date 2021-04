La Regione raccomanda alle rsa di garantire almeno una visita alla settimana agli ospiti

Alisa raccomanda a tutte le strutture residenziali della Liguria di garantire per ogni ospite almeno una visita settimanale per gli anziani ricoverati. I visitatori che non sono vaccinati o che non hanno terminato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, dovranno esibire il referto di un tampone molecolare o antigenico negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti il giorno della visita o attendere l'esito di un tampone antigenico eseguito in situ. La delibera Alisa n. 232 del 26/06/2020 resta vigente (clicca qui per scaricare il pdf).

Modalità visite ospiti strutture per anziani