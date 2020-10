Coronavirus, rsa sotto massima sorveglianza: stop alle visite ai parenti e aree buffer per isolamento

Quando Alisa, lunedì pomeriggio, ha spiegato concisamente che «molti dei pazienti in arrivo nei pronto soccorso provengono dalle rsa», il pensiero è andato subito ai terribili mesi della primavera scorsa in cui le residenze sanitarie protette erano di fatto in trincea, in molti casi assediate dal coronavirus che mieteva vittime tra gli ospiti.

A ottobre, il governatore ligure Giovanni Toti rassicura sul fatto che «non vi sono particolari cluster nelle rsa», ma che comunque «l’allarme diffuso e generale non le esclude, ricordiamo che Regione Liguria è stata tra regioni che ha meglio gestito le rsa».

Di fatto sono scattati i protocolli di massima sicurezza: in strutture in cui gli ospiti fanno tutti parte della fascia di popolazione più fragile l’attenzione è (deve essere) massima, e il presidente della Regione conferma che tra i provvedimenti adottati ci sono la chiusura delle visite ai parenti e l’attrezzatura, nelle rsa più grandi in cui è consentito, di aree “buffer” in cui isolare i casi positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questo si aggiunge lo screening: «Il personale viene sottoposto a tampone ogni due settimane», conferma Toti: «È chiaro che vi sono dei contagi ma non ci sono ad oggi problematiche specifiche».