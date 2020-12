Rossiglione, Piccardo: «15mila euro per aiutare esercizi commerciali»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Il Comune di Rossiglione aiuta concretamente le proprie attività produttive attraverso uno stanziamento importante di 15mila euro. «È stato indetto il bando per tutte quelle realtà che hanno sede nel nostro comune e hanno visto sospesa o limitata la propria attività nel periodo marzo/maggio 2020 e ottobre/novembre 2020. L’emergenza sanitaria ha colpito duramente anche le nostre attività e abbiamo cercato di essere al loro fianco con questo sostegno», spiega il sindaco Katia Piccardo.

«È una misura - prosegue Piccardo - resa possibile attraverso fondi governativi ad hoc ma che abbiamo deciso di implementare con fondi diretti del Comune perché è la riteniamo meritevole ed importante. Inoltre in questi mesi i nostri esercizi commerciali sono stati presidio prezioso ed insostituibile per le piccole Comunità delle aree interne, un baluardo straordinario in momenti di grande difficoltà al fianco nostro e dei nostri Concittadini e hanno saputo ‘trasformarsi’ e reinventarsi, diventando delivery e take away: hanno fatto uno sforzo importante, abbiamo cercato di aiutarli e collaborare nelle consegne a domicilio anche con i nostri Servizi sociali e la generosità della nostra Protezione civile, soprattutto per i beni di prima necessità, quali alimentari e farmaci. Merita un grande grazie anche tutta la nostra rete associativa che ha dimostrato, come sempre, grande senso di appartenenza a cominciare dalla nostra straordinaria Croce rossa, costantemente in prima linea, senza mai risparmiarsi».

I soggetti economici interessati devono manifestare la loro volontà di accedere al contributo, presentando apposita domanda secondo le modalità contenute nel bando che si trova sul sito internet del Comune di Rossiglione e in cui sono elencati anche tutti i requisiti di accesso. Il bonus sarà fino ad un massimo di 600 euro ad attività.

La Giunta comunale informa, altresì, che se la risposta a questa prima tranche sarà buona, come auspicato, la potrà riproporre con nuove e maggiori risorse.