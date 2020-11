Il coronavirus fa un'altra vittima, fallita Robba

«Ebbene sì, siamo al capolinea di una storia durata 121 anni! Grazie a tutti per l’affetto dimostratoci in tutto questo tempo!». Con questa frase, postata sui suoi canali social, l'azienda Robba, con sede in via Buranello a Sampierdarena, conferma la chiusura. La notizia si va ad aggiungere a quella dello stesso tenore, riguardante una storica attività del centro storico.

«La nostra Società è la più antica ditta di trasporto persone a Genova. Forniamo un servizio qualificato e professionale di noleggio con conducente. Il nostro parco mezzi, in continua evoluzione, è composto attualmente da autovetture e minivan Mercedes e pullman gran turismo Setra di varia capienza», si legge ancora fra le informazioni del profilo Facebook.

A fare fallire l'azienda, con venti dipendenti, è stato il covid e le relative restrizioni. Uno dei principali introiti per Robba erano le gite scolastiche, ferme ormai da mesi. In pochi minuti il post ha raccolto decine di messaggi di simpatizzanti, addolorati per la chiusura di un'azienda simbolo della città.