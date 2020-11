Dal 16enne alla guida di un'auto, ai 4 amici al bar: serata di controlli per la polizia

Nel corso della serata di lunedì 23 novembre 2020 gli agenti del commissariato Cornigliano, insieme a sei equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per verificare il rispetto delle norme anti covid nei quartieri di Cornigliano, Sampierdarena, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo.

Sono state controllate complessivamente 38 persone di cui 21 con precedenti di polizia, ma non sono state rilevate infrazioni alle misure contenute nel dpcm e nell'ordinanza del sindaco. Alle 21.30 è stato fatto un controllo al Bar Roxy di via Rivarolo per segnalazioni di assembramento.

All'interno vi erano quattro persone, che sono state sanzionate, mentre per il titolare è stata disposta la chiusura di cinque giorni dell'attività. Un 54enne ragusano è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, poiché, in presenza degli altri avventori, ha pronunciato frasi offensive nei confronti degli agenti.

Sempre in val Polcevera, durante il controllo di un veicolo, si è riscontrato che alla guida vi era un ragazzino di 16 anni in compagnia di altri due amici, di cui uno minorenne. Il giovane conducente è stato sanzionato ai sensi del codice della strada e affidato, come l'altro minore, ai genitori.