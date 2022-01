Guide turistiche in ginocchio per il covid: "Servono sostegni"

Attraverso la voce di Antonella Cama, coordinatrice Federagit Confesercenti Liguria, le guide turistiche hanno denunciato la situazione di crisi del settore causata dalla pandemia e chiesto risposte e sostegni al governo. L'associazione di categoria attende una risposta alla lettera inviata la scorsa settimana al ministro del turismo, Massimo Garavaglia.

"Non riusciamo a comprendere - sottolinea Antonella Cama - come il nostro settore non figuri nell’elenco delle attività da indennizzare a carico del fondo per il sostegno delle attività economiche previsto dal decreto interministeriale 9 settembre 2021, e perché non sia considerato nemmeno in relazione al sostegno degli investimenti per il settore del turismo nell’ambito del Pnrr"

Nella lettera inviata a Garavaglia e ancora in attesa di risposta, le associazioni di categoria richiedevano il riconoscimento di un’indennità per le partite iva con codice Ateco 79.90.20, la decontribuzione degli oneri previdenziali e assistenziali per l’anno d’imposta 2022 ed il riconoscimento, quale "onere detraibile" pari al 19%, del valore di servizio di guida e accompagnatore turistico, oltre ad una regolamentazione dell'offerta su piattaforme online, al fine di garantire che i professionisti che vendono i loro servizi siano abilitati ed esercitino ai sensi delle norme vigenti in Italia.

"Al governo - prosegue Cama - chiediamo anche di essere coinvolti nella stesura di una necessaria legge di riordino della nostra professione, tenendo conto della situazione in cui si trovano le guide turistiche, oggi, in Italia: dall'inizio della pandemia, centinaia di colleghi hanno chiuso la loro partita Iva e cercato rifugio in altri lavori. Di questo passo il timore è che, se e quando torneremo alla normalità, molti altri professionisti saranno ormai scomparsi, lasciando il campo a guide abusive ed improvvisate a danno, in primis, della qualità dell'offerta turistica e della valorizzazione culturale del nostro paese".