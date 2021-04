Riapertura ristoranti, Fiepet all'attacco del protocollo: «Inapplicabile»

Bene ridiscutere delle riaperture dei ristoranti , soprattutto serali, ma le regole per farlo rischiano di diventare ugualmente penalizzanti. Ne è convinta Fiepet Confesercenti, che ha commentato le indiscrezioni delle ultime ore riguardanti proprio il protocollo allo studio del governo per consentire ai ristoranti, ai bar e ai locali di riaprire.

«Non si comprende come, rispetto ai protocolli di sicurezza finora applicati, le nuove regole si traducano di fatto in una ulteriore stretta - ha detto Giancarlo Banchieri, presidente nazionale Fismo Confesercenti - La distanza obbligatoria ipotizzata, di due metri tra i tavoli, sarebbe una restrizione inapplicabile per decine di migliaia di ristoranti, il 60% dei quali non ha uno spazio esterno, e praticamente per tutti i bar. E anche dove fosse fisicamente possibile implementare la misura, si ridurrebbe drasticamente la capacità di lavoro dei locali al chiuso, obbligandone migliaia alla chiusura definiti».

A oggi si parla appunto di riapertura subordinata all’utilizzo - dove e quando possibile - di spazi esterni, e al rispetto di una distanza di due metri al chiuso, che si unisce all’obbligo di indossare le mascherine quando non si sta mangiando e di avere menù in versione digitale o plastificata per consentire la sanificazione. E si ripropone un problema che già si era posto lo scorso anno, pur con meno “intensità” visto il primo, devastante lockdown: gli spazi a disposizione.

Non tutti i ristoranti hanno infatti la possibilità di garantire due metri di distanza tra i tavoli, con il rischio di dover ridurre drasticamente i coperti e di tenere aperto per servire una manciata di persone. Stesso discorso vale anche per i bar, le gastronomie, le pasticcerie e tutti quei locali aperti al pubblico per il consumo di cibo e bevande. E a Genova, pur con il rinnovo del suolo pubblico gratuito per i ristoratori, il problema si pone soprattutto nel centro storico, dove i locali sono moltissimi e dove gli spazi esterni sono pochi, complici gli stretti vicoli.

«Le misure allo studio avrebbero una ripercussione ancora più pesante sulle attività di una città come Genova - riflette Paolo Barbieri, coordinatore provinciale Fiepet - che, come sappiamo, è particolarmente avara di grandi spazi all'aperto, e ha già molto risentito per il protrarsi delle chiusure».

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, era a Roma proprio giovedì per incontrare il premier Mario Draghi e discutere delle riaperture (oltre che della campagna vaccinale) e per partecipare alla Conferenza delle Regioni e al successivo incontro con la ministra Maria Stella Gelmini: la data fissata resta a oggi quella di maggio, con la reintroduzione della zona gialla.