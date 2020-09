Coronavirus: dipendente positivo, chiuso ristorante cinese di via XX Settembre

Resta chiuso sino a venerdì il ristorante di via XX Settembre Sushi-Si dopo che un dipendente è stato trovato positivo al coronavirus.

La positività è stata scoperta dopo che il dipendente, sintomatico, è stato ricoverato in ospedale. A quel punto è scattata la procedura prevista in casi di questo genere, e dunque chiusura dell’attività per la santificazione e il test sul resto del personale.

«Non si sono particolari criticità - ha confermato il presidente della Regione, Giovanni Toti - abbiamo accertato che tutte le procedure di profilassi e tracciamento sono state fatte con accuratezza, ed è già iniziato il tracciamento»

A Genova martedì erano 26 i nuovi casi, di cui 13 contatti di da casi confermati e il restante derivante da attività di tracciamento.