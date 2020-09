Treni e lockdown, via ai rimborsi degli abbonamenti

Da giovedì 10 settembre 2020 chi possiede un abbonamento regionale Trenitalia parzialmente utilizzato o inutilizzato, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 10 giugno per gli studenti e dall'8 marzo al 17 maggio per gli altri abbonati, può presentare richiesta di rimborso.

È necessario compilare la dichiarazione sostitutiva e il modulo di richiesta disponibile in biglietteria e sul sito trenitalia.com, allegando la copia/scannerizzazione/foto dell'abbonamento e del documento d'identità e inviare il tutto a rimborsi.drli@trenitalia.it; tramite posta all'indirizzo: Trenitalia - Direzione Regionale Liguria, Via del Lagaccio, 3 – 16134 Genova; oppure consegnarli in biglietteria. Maggiori informazioni su trenitalia.com.

Può fare richiesta chi possiede un abbonamento regionale parzialmente utilizzato o inutilizzato nel periodo compreso tra: dal 23 febbraio al 10 giugno per gli studenti; dal dall'8 marzo al 17 maggio per gli altri abbonati.

Come chiedere rimborso abbonamento treno

Le modalità di rimborso

Si può optare per il voucher, spendibile in un’unica soluzione entro un anno per acquistare biglietti e abbonamenti regionali a tariffa regionale Liguria. Oppure si può prorogare l'abbonamento per un periodo pari a quello in cui non è stato possibile sfruttarlo.