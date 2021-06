Sospetta trombosi al San Martino, l'ospedale: «Non c'è correlazione con il vaccino»

In seguito alla notizia del ricovero per sospetta trombosi di un uomo di 34 anni che era stato vaccinato con Johnson & Johnson l'ospedale San Martino di Genova, attraverso una nota, ha spiegato di aver terminato l’indagine per la ricerca degli anticorpi anti PF4 (risultata negativa) e che quindi non esistono correlazioni tra il grave quadro clinico del paziente e la somministrazione del vaccino.

Il 34enne era stato vaccinato con Johnson & Johnson il 5 giugno, e quando ha lamentato i sintomi si trovava nell’11esima giornata post-vaccinale. Durante le prime fasi del ricovero, accanto all’elemento distintivo del calo delle piastrine, si è manifestata una sindrome neurologica “trattata rapidamente e con successo dal nostro hub neuroradiologico”, aveva spiegato la direzione sanitaria del policlinico.

I sintomi erano molto simili a quelli riscontrati in Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante morta lo scorso giovedì, e nella 34enne di Alassio ancora ricoverata e in miglioramento: entrambe avevano lamentato mal di testa e spossatezza accompagnati a un calo di piastrine.