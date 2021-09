Covid, Toti: "In Liguria il 99% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato"

"Il 99% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nei nostri ospedali non è immunizzato, neppure con una dose di vaccino. L’unico paziente vaccinato in terapia intensiva ha purtroppo gravi patologie, pregresse al contagio". Lo afferma il presidente della Regione Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione covid in Liguri.

"I dati liguri - aggiunge il governatore - confermano quindi il report dell’Istituto Superiore di Sanità e, soprattutto, che la doppia dose di vaccino protegge in modo assolutamente efficace dalle forme gravi dell’infezione da Covid-19 e nella stragrande maggioranza dei casi anche dal rischio di ospedalizzazione. Per questo vogliamo spingere al massimo la campagna vaccinale offrendo la possibilità, a partire da mercoledì in poi, di presentarsi in uno dei cinque punti vaccinali individuati in ciascuna Asl per fare il vaccino, senza prenotazione".

"Tutti gli indicatori ci dicono che in Liguria il virus sta mollando la presa - conclude Toti - , anche l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti è scesa a 52 casi a livello regionale (61 nello spezzino, 60 nell’imperiese, 48 nel savonese e 39 nell’area metropolitana di Genova). Questa è una buona notizia che non deve però far calare l’attenzione: in vista del nuovo anno scolastico ormai alle porte e della ripresa a pieno regime delle attività produttive, dobbiamo raggiungere tutte le persone che ancora non si sono vaccinate per convincerle ad immunizzarsi, per proteggere se stessi e consentire la ripartenza del Paese fuori dalla pandemia, una volta per tutte".

Da mercoledì 15 sarà possibile effettuare il vaccino senza prenotazione nei seguenti centri vaccinali:

Asl 1

Imperia: dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle ore 18.

Camporosso: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

Arma di Taggia: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 14; martedì e giovedì dalle 14 alle 18.

Asl 2

Savona, Terminal Crociere: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Finalborgo, il sabato dalle 8 alle 18.

Asl 3

Genova, Sala Chiamata: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18.

Asl 4

Chiavari, Hub Caperana: dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 18.

Rapallo: il sabato dalle 8 alle 18.

Sestri levante: il sabato dalle 8 alle 18.

Asl 5