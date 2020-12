A spasso senza mascherina dopo il coprifuoco, doveva essere in carcere

Alcuni agenti di Polizia, passando da via Ronchi a Multedo intorno alle ore 22.30, hanno notato un giovane senza mascherina che, alla vista degli uomini in divisa, si è mostrato molto nervoso.

I poliziotti lo hanno quindi identificato e controllato, si trattava di un italiano di 21 anni destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di un anno e otto mesi per furto.

Accompagnato in Questura per gli atti di rito ha minacciato di morte gli agenti e per questo motivo è stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per inosservanza delle norme anti-covid. I Polizotti del Commissariato San Fruttuoso l'hanno poi portato nel carcere di Marassi.