Palestre e piscine, approvato l’ordine del giorno in Regione per chiedere la riapertura

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi all'unanimità un ordine del giorno dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Veronica Russo, Stefano Balleari e Sauro Manucci che impegna il Presidente e la Giunta regionale di attivarsi presso il Governo centrale affinché venga presa in considerazione la possibilità di prevedere, nelle zone gialle, la riapertura di palestre, piscine e di tutti gli impianti sportivi nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

“Queste attività sono chiuse dallo scorso 24 ottobre: sei mesi che le hanno messe in ginocchio dato che non hanno avuto adeguati e sufficienti aiuti da parte dello Stato", sottolineano i consiglieri.

"Siamo soddisfatti che tutto il consiglio abbia votato a favore della nostra proposta: ci auguriamo che ciò sia un segnale per il Governo affinché riapra questi luoghi in cui viene svolta anche un’attività di prevenzione per malattie croniche e cardiovascolari e di terapia e riabilitazione per altre determinate patologie", concludono Russo, Balleari e Manucci.