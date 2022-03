Ricoveri in ospedale, riapertura graduale alle visite dei parenti

Isolati dai propri familiari, i pazienti ricoverati negli ospedali liguri in tempo di covid hanno potuto comunicare con i propri cari attraverso tablet e videofonini. Finalmente, grazie alla diminuzione dei casi di positività, inizia la graduale apertura alla visite, anche nella rsa.

“Con una comunicazione ai direttori sanitari dei enti e aziende sanitarie della Liguria, Alisa ha dato indicazione affinché si favorisca una graduale ripresa delle visite ai degenti in ospedale e nelle strutture residenziali", ha comunicato il presidente di Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla ripresa delle visite ai pazienti. "La nota inviata alle Asl e agli ospedali della Liguria sottolinea che il mantenimento delle relazioni con i congiunti è stato garantito ad oggi grazie ai sistemi tecnologici e multimediali e che, nel rispetto delle normative in vigore e secondo la possibilità di attuare misure differenziate in funzione dei contesti operativi, è possibile avviare una graduale ripartenza - ha aggiunto Toti - Questo grazie ai dati confortanti che ci dicono che stiamo uscendo dalla quarta ondata”.

“L’andamento epidemiologico - ha spiegato il direttore Generale di Alisa Filippo Ansaldi - conferma la progressiva diminuzione dei ricoverati per covid o con infezione da Sars-CoV2 e pertanto le direzioni sanitarie possono attivarsi per determinare una ripartenza delle visite, fatte salve la verifica dei requisiti di accesso in base alle attuali normative”.