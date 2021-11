Liguria verso zona gialla, Toti: "Chiederemo che le restrizioni valgano solo per i non vaccinati"

Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Valle d'Aosta e provincia di Bolzano temono il passaggio in zona gialla. Secondo l'associazione italiana di epidemiologia in tutte e 5 queste regioni tra due settimane si potrebbe superare il limite di 250 casi ogni 100mila abitanti.

"Come Regioni chiederemo che le misure restrittive legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto". Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, a margine dell'inaugurazione del salone Orientamenti a Genova.

La Liguria rischia di entrare in zona gialla? "Tutti rischiamo in questo Paese - risponde il governatore - ero al telefono con Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, e l'incidenza è alta in molte parti del Paese. In Liguria, gli ospedali sono ancora significativamente vuoti, quindi non vi è alcuna emergenza nella nostra regione: non sono preoccupato, sono attento e prudente".

"No a chiusure che farebbero danni gravissimi al Paese. Meglio un green pass a due velocità: con il vaccino che vale per tutto, con il tampone solo per lavoro e attività essenziali", ha scritto sui suoi canali social il presidente della Regione, postando un'intervista al Corriere della Sera.

"Se i dati peggioreranno, è una strada da percorrere. Chi si è vaccinato, proteggendo sé stesso e la sua famiglia, ha diritto di vivere una vita normale - ha detto il governatore -. Chi no, con il tampone potrà solo accedere ad attività essenziali alla sopravvivenza: potrà lavorare, fare acquisti indispensabili (alimentari, farmaceutici) ma non frequentare luoghi dove mette a rischio la propria salute e anche quella altrui".