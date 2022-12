Aumento casi covid, convertita l’ex clinica di Pneumologia in reparto per positivi

In considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico da covid-19 e da influenza, la direzione sanitaria dell'ospedale San Martino ha comunicato di aver convertito (e riaperto) l’ex clinica di Pneumologia in reparto per pazienti positivi, con 20 posti letto in totale.

Il reparto, che si trova al piano terra, lato levante, del padiglione Maragliano, è stato assegnato al professor Fulvio Braido, già direttore della struttura semplice dipartimentale Pneumologia per la Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio.

I dati di martedì parlano di 1.919 nuovi positivi in Liguria, a fronte di 1.451 tamponi molecolari a cui si aggiungono 8.090 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione che riporta 636.729 casi positivi totali da inizio emergenza. I ricoverati in ospedale sono 513 di cui 9 in terapia intensiva.