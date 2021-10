Vaccino covid: alla farmacia Sestri il record di 10mila somministrazioni

Mentre la campagna vaccinale procede, la farmacia Sestri raggiunge il record di 10mila somministrazioni.

"Un numero incredibile per la nostra farmacia - commentano su Facebook - siamo felici di aver contribuito alla rinascita della nostra città e dell'Italia intera".

Era il 1° giugno quando la farmacia festeggiava la vaccinata numero mille, in poco più di 4 mesi sono state somministrate altre 9mila dosi.

La Farmacia Sestri (via Sestri 61r) è un “punto di vaccinazione territoriale” nell’ambito della campagna di vaccinazioni contro il Covid-19.

I vaccini sono somministrati all’interno della farmacia non dai farmacisti ma dal medico, in locali idonei. Tra gli altri servizi: la prenotazione dei vaccini, i tamponi antigenici rapidi con referto valido per viaggiare e test sierologici quali-quantitativi con misurazione anticorpi IgG e IgM.

Dal 5 Ottobre la farmacia ha messo a disposizione anche i vaccini antinfluenzali.

In Liguria, secondo il bollettino di mercoledì 13 ottobre, è stato somministrato l'86% dei vaccini sui 2.546.860 consegnati.