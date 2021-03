Si barrica nel bagno del treno: «Ho il covid»

Si è barricato nel bagno di un treno regionale e non voleva più uscire. Così per convincerlo sono dovuti intervenire i carabinieri. È successo intorno alle 19 di mercoledì 17 marzo 2021 a Recco.

L'anziano, con problemi respiratori, ha raccontato di avere ricevuto una telefonata dall'Asl con cui gli veniva comunicata la positività al coronavirus. Alla notizia ha avuto una crisi di nervi. I militari hanno affidato l'anziano alle cure del 118, che lo ha accompagnato per accertamenti all'ospedale San Martino.

Il treno è stato inviato alla sanificazione e i passeggeri sono stati fatti salire su un altro convoglio. Per l'anziano non è scattata alcuna denuncia, come confermato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure.