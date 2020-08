Recco, quest'anno niente fuochi

Una sagra del fuoco senza fuoco. Quest'anno, in occasione della festa in onore di Nostra Signora del Suffraggio, il cielo e il mare di Recco non si illumineranno con i tradizionali fuochi d'artificio a causa della pandemia covid-19. Annullata anche la consueta raccolta delle offerte con la 'sacchetta' casa per casa.

Il programma religioso in onore della patrona di Recco

domenica 30 agosto

Accoglienza dell'arca e inizio novena ore 18.30, saluto dei Quartieri dell'Arca della Madonna e preghiera sul sagrato di inizio novena

dal 31 agosto al 6 settembre

ore 16.30 S. Rosario; ore 17 S. Messa

lunedì 7 settembre vigilia

ore 10 omaggio floreale alla Madonna e benedizione dei bambini, ore 17 S. Messa

martedì 8 settembre

Solennità di Nostra Signora del Suffragio. In conseguenza delle ridotte capacità ricettive del Santuario causate dalle norme di prevenzione sanitaria, le sacre funzioni si svolgeranno, tempo permettendo, sul sagrato del Santuario. Ore 4.30 S. Messa dell'alba presieduta dal Rettore Don Danilo Dellepiane, ore 9 S. Messa, ore 11 S. Messa celebrata dal Parroco Don Pasquale Revello, ore 19 visita di Maria alla Città per offrire la sua protezione alla contingente epidemia. L'antica effige mariana verrà portata lungo le vie cittadine in forma molto ristretta senza apporto di fedeli nel rispetto delle norme sanitarie. Parteciperà il neo Arcivescovo di Genova Mons. Marco Tasca accompagnato dal rettore del Santuario, dal Parroco, dal Priore dell'Arciconfraternita e dal Sindaco di Recco. Al termine Cerimonia di Ringraziamento con l'offerta dei ceri da parte dei Quartieri

Il giorno 8 settembre, ai fedeli che visitano il Santuario, siano confessati e comunicati e recitino una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, è concessa l’Indulgenza Plenaria applicabile anche ai defunti.