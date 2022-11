Reazioni avverse al vaccino anti covid, proiezione del documentario 'Invisibili'

Sabato 26 novembre alle ore 15 presso l'auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure verrà proiettato il documentario 'Invisibili' sulle reazioni avverse da vaccinazione contro covid-19 a cui seguirà un dibattito per parlare degli aspetti epidemiologici con lettura dei dati ufficiali e degli aspetti tecnico-giuridici sulle segnalazioni di sospetta reazione avversa e sulla responsabilità medica.

Oltre alla presenza del sindaco di Casarza Ligure, che patrocina l'evento, a suscitare le proteste del Partito Democratico è la probabile partecipazione del consigliere regionale di maggioranza Claudio Muzio.

"Trovo pericoloso - dichiara il capogruppo del Pd Luca Garibaldi - che un Comune e la sua amministrazione pubblica, in questo caso quella di Casarza ligure, patrocinino un evento di associazioni novax per parlare delle reazioni avverse dei vaccini. È infatti assurdo che, ancora oggi, di fronte a chiare evidenze scientifiche, si possa continuare a mettere in dubbio la campagna di vaccinazione e la loro efficacia".

"L'aspetto ancora più preoccupante - prosegue Garibaldi -, però, è che all'evento è annunciata ,secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, la possibile presenza del consigliere regionale Claudio Muzio, che mi auguro smentisca la sua adesione all'iniziativa. Forse il consigliere ha dimenticato tutte le battaglie che le istituzioni pubbliche, tra cui la Regione, hanno messo in campo per la diffusione del vaccino anti covid, per mettere in sicurezza la popolazione più fragile e per contrastare il diffondersi della pandemia".

"Mi pare che la destra voglia accarezzare il pelo ai no vax, come abbiamo visto con la misura del governo sul rientro dei medici che hanno rifiutato le vaccinazioni. Legittimare chi continua a instillare dubbi e perplessità, alimentare paure e fake news, significa minare il rapporto di fiducia nella scienza e verso chi ha contrastato la pandemia - conclude Garibaldi -. Non si può stare da tutte le parti e dare ragione a tutti, per qualche voto in più: scienza e ciarlatani non possono stare sullo stesso piano".

Al momento il consigliere Claudio Muzio non ha né confermato né smentito la sua partecipazione all'evento.