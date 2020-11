Coronavirus, nuovo ambulatorio "drive through" a Rapallo

Anche nel territorio del Tigullio arriva un punto drive through per effettuare test rapidi sul coronavirus.

Asl 4 attiverà a partire da mercoledì 4 novembre un nuovo punto drive through - un polo, cioè, cui si accede in auto - nell’area “camera calda” del punto di primo intervento dell’Ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo. La nuova sede si aggiunge a quella già operativa all’ospedale di Lavagna, e sarà possibile effettuare tamponi nasofaringei direttamente a bordo di auto e moto.

I test rapidi accertano non la positività, ma una eventuale “non negatività” al coronavirus, e in caso di non negatività il cittadino deve essere sottoposto a tampone molecolare dopo la presa carico da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL 4.

Per i cittadini l’accesso al nuovo punto drive-through avverrà su appuntamento, e sarà il medico di famiglia a prenotare il tampone attraverso il portale regionale Poliss. La scorsa settimana il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, alla luce della crescita dei casi di coronavirus nel territorio del Tigullio aveva proposto di sfruttare un camper per effettuare i test rapidi.