Coronavirus, quarta dose per il sindaco Bucci

Dopo il presidente della Regione Giovanni Toti anche il sindaco di Genova Marco Bucci ha ricevuto la quarte dose di vaccino anti covid, presso l’hub vaccinale del Teatro della Gioventù in via Cesarea.

"Questa mattina (sabato 15 ottobre, ndr) ho ricevuto la quarta dose di vaccino - ha commentato Bucci - ringrazio i medici e il personale per il fondamentale lavoro che svolgono quotidianamente per la nostra comunità. Vacciniamoci per proteggere noi stessi e le persone più fragili".

Dallo scorso 28 settembre in Liguria è possibile effettuare, su tutti i canali disponibili (portale prenotovaccino.it, numero verde dedicato 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio Cup e sportelli Cup delle Asl o degli ospedali) le prenotazioni per la quarta dose agli over 12 e per la quinta dose per i soggetti immunodepressi a seguito della circolare ministeriale che ha dato il via libera alle nuove regole per la somministrazione dei vaccini bivalenti aggiornati.