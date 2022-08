Riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni, Bassetti: "Andrebbe eliminata completamente"

Sul taglio della quarantena per uscire di casa da sette a cinque giorni, "è in arrivo un parere del Consiglio superiore di sanità. Appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni. Quello che è certo, è che se una persona è positiva, deve rimanere in casa. Questa è una indicazione molto netta, molto chiara". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto ai microfoni di 'The breakfast club', contenitore di Radio Capital.

Questo varrà anche per gli asintomatici? "Secondo le evidenze scientifiche del Consiglio superiore di sanità - ha infine precisato - se una persona è positiva, è positiva: sintomi o non sintomi non hanno un effetto rispetto al fatto di essere positivi. Dunque, se una persona è positiva, secondo le indicazioni della nostra autorità scientifica deve stare in isolamento, per evitare che il contagio possa diffondersi in maniera troppo larga".

Netta la posizione del direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti. "Finalmente la quarantena per i positivi sarà portata a 5 giorni - dichiara l'infettivologo -. Ci siamo arrivati finalmente anche in Italia, purtroppo tra gli ultimi in Europa e vari mesi dopo gli Usa. Meglio tardi che mai anche se la direzione dovrebbe essere quella di eliminarla completamente".

"Oggi è una infezione come molte altre per le quali non vi è l'obbligo di alcuna quarantena o isolamento fiduciario. Anche considerare il covid, come altre malattie infettive, prevenibili e curabili, è un modo di imparare a conviverci", conclude Bassetti.