L'84% dei liguri è vaccinato, il 60% con terza dose: i dati per fascia di età

I numeri del covid in Liguria confermano il continuo calo di nuovi positivi e ricoverati, diminuisce anche l’incienza settimanale con 838 casi ogni 100.000 abitanti, scendendo sotto i 900 casi in tutte e quattro le province. Nella serata di domenica 13 febbraio 2022 il presidente della Regione Giovanni Toti ha fatto il punto della situazione presentando anche i dati aggiornati sulla campagna vaccinale.

"Coloro che hanno effettuato il ciclo vaccinale completo ammontano all’84,03% - spiega Toti - per un totale di 1.229.682, mentre si attesta al 59,97% la percentuale di liguri che ha effettuato la dose booster, pari a 887.672 sul totale della platea Istat (over 5 anni) che ammonta a 1.463.435. Numeri molto importanti che si sono ottenuti grazie all’enorme sforzo delle nostre strutture e degli operatori sanitari, grazie ai quali oggi abbiamo potuto togliere le mascherine all’aperto".

"Per quanto riguarda la vaccinazione divisa per fasce - continua il presidente - il 96,52% degli over 80 ha effettuato il ciclo vaccinale completo, l’86,79% della fascia 70-79 anni, l’88,87% della fascia 60-69 anni, l’87,68% della fascia 50-59, l’83,48% della fascia 40-49 anni, l’85,54% della fascia 30-39 anni, il 91,46% della fascia 20-29 anni, l’83,78% della fascia 12-19 e il 15,85% della fascia 5-11 anni. Numeri molto significativi a cui si aggiungono quelli che hanno effettuato la dose booster che a livello giornaliero risultano ancora molto alti, attestandosi intorno alle 4.000 dosi".

Da domani, martedì 15 febbraio 2022, scatta anche l'obbligo di super green pass (quello che si ottiene da vaccinati o guariti, non con i tamponi) per tutti i lavoratori over 50, per chi non ne è in possesso è prevista una multa dai 600 ai 1.500 euro, quindi l'assenza ingiustificata che sospende retribuzione e contributi. Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del pass fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. I lavoratori under 50 possono continuare ad accedere al luogo di lavoro con il Green Pass base. Sono previste sanzioni, da 400 a 1.000 euro, anche per i datori di lavoro che non controllano.