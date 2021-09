Vaccini, quanti sono i medici no vax a Genova

I numeri dei provvedimenti avviati e la percentuale di dottori no vax in Als3 e Asl4 e personale sanitario in Liguria

Nella sede dell'ordine dei medici di Genova ieri sera si sono discussi quattro procedimenti disciplinari di cui soltanto due inerenti al vaccino anti covid, ed entrambi rivolti allo stesso medico: Roberto Santi di Sestri Levante, già destinatario di numerosi esposti per presunte violazioni deontologiche.

Sotto la sede, in piazza della Vittoria, si è radunato il popolo no vax a sostegno dei medici anti vaccinazioni ma, in realtà, oltre a Santi, all'ordine non sarebbero arrivate altre segnalazioni di dottori no vax.

Ci sono invece i provvedimenti amministrativi dell’Asl di sospensione per i medici non ancora vaccinati ma di questi l'ordine si limita ad una presa d’atto e di comunicazione all’interessato e si tratta comunque dello 0,1% nella provincia di Genova, ovvero in Asl 3 e Asl 4: "Parrebbe che dei circa 100 medici non ancora vaccinati su 9600 - spiega il presidente dell'ordine Alessandro Bonsignore - quelli che non si sono vaccinati per ideologia e non per problemi di salute o altre motivazioni siano soltanto 12".

L'elenco dei provvedimenti adottati nei confronti del personale sanitario (no medici) forniti dalle Asl e dagli ospedali ad Alisa riporta un totale di 188 dipendenti al 16 settembre:

ASL 1 17

ASL 2 49

ASL 3 40

ASL 4 21

ASL 5 0

All'ospedale San Martino sono 39, al Galliera 11, 2 all'Evangelico di Voltri e 9 al Gaslini.