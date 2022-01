Farmaco per curare il covid, ecco le prime 1.080 confezioni

È previsto oggi, martedì 4 gennaio, l'arrivo in Liguria delle prime 1.080 confezioni del farmaco Molnupiravir (in pillole) per il trattamento dei pazienti positivi al covid-19, secondo criteri analoghi a quelli per la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Le confezioni saranno distribuite a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere.

Visto il caos che si è creato con la difficoltà a reperire appuntamenti per eseguire tamponi molecolari, che certifichino la positività al covid, la Regione sta lavorando a un'ordinanza, che equipari i test rapidi a quelli molecolari. Secondo quanto emerso dal bollettino di lunedì 3 gennaio, sono 578 i pazienti ricoverati negli ospedali (21 in più rispetto alla giornata di domenica), di cui 46 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, dall'inizio della campagna vaccinale in Liguria sono stati somministrati 2.839.372 vaccini, pari al 99% di quelli consegnati. In Liguria oltre l'88,25% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose di vaccino (1.220.875 persone) a cui si aggiungono 7.154 persone, che hanno comunque prenotato la prima dose (per chi deve effettuare la prima dose è previsto comunque anche l'accesso diretto agli hub vaccinali sul territorio).

I liguri vaccinati con la dose booster sono a oggi 475.092 pari al 32.46% della popolazione over 12. Nella fascia 5-11 anni, risultano ad oggi 5.403 vaccini effettuati e 15.731 prenotazioni complessive.