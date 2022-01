Vaccino covid, da mercoledì linee dedicate per chi ha il green pass in scadenza

"Dal 19 gennaio verranno attivati dei nuovi punti vaccinali in tutte le Asl per consentire di vaccinarsi a chi ha il green pass in scadenza. Questo in particolare per la terza dose della fascia 12-15 anni". Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, durante la conferenza stampa sul covid di venerdì 14 gennaio.

In ogni asl saranno dunque attivate le linee dedicate ad accesso diretto per la vaccinazione legata alla scadenza del green pass nei successivi 7 giorni (popolazione over12).

I punti vaccinali per green pass in scadenza

Asl1

• hub Arma di Taggia (da lunedì a sabato dalle 9 alle 18);

• Palasalute di Imperia (da lunedì a sabato dalle 14 alla 20);

• hub di Camporosso (da lunedì a sabato dalle 14 alle 20);

• ospedale di Bordighera nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 gennaio (dalle 8 alle 20);

Asl2 - Palacrociere di Savona (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)

Asl3

• hub Casa della Salute Torre MSC San Benigno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);

• Sala Chiamata del Porto (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);

• Teatro della Gioventù (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);

Asl4 - hub di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);

Asl5 - hub di Sarzana (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18);

Il direttore di Alisa, Filippo Ansaldi, mostrando il report settimanale ha dichiarato che: "Abbiamo raggiunto il massimo della capacità di vaccinazioni effettuate con le dosi a disposizione" e riguardo al passaggio di zona: "I dati di occupazione dei posti letto in Liguria vedono le terapie intensive al 17%, ecco perché rimaniamo in zona gialla". Tradotto in numeri si tratta di 40 posti letto come confermato dal prof Gratarola che aggiunge: "Sta crescendo il numero di pazienti positivi al Covid ma che non hanno mai sviluppato la malattia, ricoverati per ragioni diverse dal covid, e questo grazie al funzionamento dei vaccini".

Stabile la situazione nella clinica Malattie Infettive diretta dal professor Matteo Bassetti dove: "Gli unici pochi ingressi di questa settimana sono tutti stati da parte di persone con nemmeno una dose di vaccino".