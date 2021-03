I ristoratori tornano in piazza, la protesta si allarga ad altre categorie

L'appuntamento è alle 16 in piazza De Ferrari. Gli organizzatori intendono dare vita a una manifestazione 'pacifica, apolitica, autonoma, senza sigle identificative'

È lungo l'elenco dei settori, che scendono in piazza oggi, lunedì 15 marzo 2021, per protestare contro i ritardi nei ristori e nella cassa integrazione.

Ai ristoratori, che ormai da settimane, ogni lunedì, tornano a fare sentire la loro voce, messi alle corde dalle norme anti covid, si aggiungono i lavoratori di dicoteche, dello spettacolo, musicisti, wedding planner, fotografi, scuole di danza, scuole di ballo, palestre, piscine, cinema, teatri, agenzie di viaggio, turismo, ittiturismo, grossisti, tassisti, autonoleggi, ncc, sale bingo, sale scommesse legalizzate e tutti i cittadini amanti del lavoro.

L'appuntamento è alle 16 in piazza De Ferrari. Gli organizzatori intendono dare vita a una manifestazione 'pacifica, apolitica, autonoma, senza sigle identificative'. «Nessuna risposta dal governo, dobbiamo andare avanti», si legge nel volantino della protesta.

L'invito è quello di rispettare le misure anti covid. Per le rispettare le norme (da oggi la Liguria è in zona arancione), la manifestazione dovrebbe svolgersi in forma statica.