La protesta no green pass genovese sbarca sul New York Times

La protesta no green pass genovese fa il giro del mondo e arriva sul New York Times.

In copertina nella sezione "World News" campeggia un'immagine della manifestazione in lungomare Canepa, dove dall'alba di venerdì 15 ottobre fino alle 16 del pomerigigo, un gruppo di dipendenti del porto poi raggiunti da altre realtà lavorative, ha manifestato nel primo giorno di obbligo della carta verde, bloccando per quattro ore la strada e impedendo l'accesso al porto anche dal varco Etiopia.

"Italy’s Covid Vaccine Mandate Comes Into Force, a First for a Western Democracy (Entra in vigore la certificazione del vaccino contro il Covid in Italia, la prima per una democrazia occidentale)", è il titolo della notizia pubblicata sul celebre giornale americano; la decisione del governo italiano di rendere obbligatorio il certificato verde non solo per entrare in luoghi come ristoranti o cinema ma anche per tutti i lavoratori pubblici e privati, è, in effetti, tra le più restrittive al mondo.

"Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato devono ora essere vaccinati o fare frequenti test per il coronavirus - spiega nel pezzo la giornalista - Sebbene molti abbiano accettato la mossa come una necessità, è stata accolta da proteste in alcune parti del paese".