Farmacisti contro medici di famiglia sui tamponi: “Non mandateci i pazienti sintomatici”

Pazienti positivi con sintomi mandati a fare il test in farmacia, per avere il riscontro ufficiale. Federfarma non ci sta e, tramite il suo presidente, manda una lettera infuocata all'Ordine dei medici e all'Asl.

"Un comportamento contro le norme che determina una pericolosità sociale, rischi professionali e sta creando notevoli difficoltà alle farmacie nei rapporti con gli utenti", scrive nella pec il presidente dell'associazione delle farmacie Giuseppe Castello. Del milione e 200mila tamponi registrati finora, l'85% viene fatto in farmacia.

La strada tracciata da Alisa sembrerebbe quella di una nuova rivoluzione nel sistema nei tamponi: presto potrebbero ricevere validità i test antigenici fai da te, purchè il soggetto sia già vaccinato. In questo modo si eviterebbe ai sintomatici di mettersi in coda nelle farmacie col rischio di contagiare altre persone.