Proseguono i blocchi ai varchi portuali contro il green pass

Dopo la manifestazione del sabato, che ha visto protagonisti sia i portuali che i "no green pass" di Libera Piazza Genova, è proseguito anche nella notte e nella mattinata di domenica 17 ottobre 2021 il blocco dei varchi Etiopia e Albertazzi a Sampierdarena. Blocco che di fatto non si è mai concluso dall'entrata in vigore delle norme del governo sull'obbligo di green pass per tutti i lavoratori.

I manifestanti hanno fatto sapere di voler andare avanti a oltranza, rimane in Lungomare Canepa la coda di camion fermi in coda da ore, senza la possibilità di entrare in porto.

Diverse persone si sono date il cambio al presidio, altre hanno portato vettovaglie e coperte per coloro che hanno dormito nei pressi del varco Etiopia. Al momento i manifestanti consentono il transito solo per la merce deperibile, gli approvvigionamenti di bordo e i passeggeri di traghetti e crociere. Il blocco dovrebbe proseguire nei prossimi giorni, i portuali hanno annunciato di voler andare ad oltranza, possibili disagi nella giornata di lunedì 18 ottobre.