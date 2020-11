Patente di guida e carta d'identità, ulteriore proroga delle scadenze

Tutte le patenti di guida e le carte d'identità rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 dicembre 2020 verranno prorogate fino al 30 aprile 2021. Il provvedimento rientra nel decreto legge, già approvato in commissione Affari Costituzionali in Senato e da convertire in legge entro il 6 dicembre, che proroga lo stato di emergenza covid.

Analoga misura era già stata adottata nei mesi scorsi, facendo slittare le scandenze alla fine di quest'anno. Persistendo una situazione critica legata alla pandemia, è arrivata la decisione di prorogare ulteriormente queste misure in modo di non gravere troppo sugli uffici e non costringere le persone a ore di coda in un periodo in cui più si sta a casa e meglio è.

Rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.