Covid, primo caso di variante Omicron sequenziato in Liguria

Il policlinico San Martino comunica che in Liguria è arrivato il primo caso di covid nella variante Omicron.

Sono stati la dottoressa Bianca Bruzzone e il professor Andrea Orsi, operativi nel laboratorio di Igiene diretto dal professor Icardi, a segnalarla questo pomeriggio, sabato 11 dicembre.

Il sequenziamento è derivato da approfondimenti su un caso di positività riscontrato su una donna di 71 anni residente ad Andora, reduce da un viaggio di piacere in Sudafrica. La donna non è ad ora ricoverata, ha effettuato due dosi di vaccino e presenta una bassa sintomatologia.

"Proviene da una persona tornata dal Sudafrica non c'è da preoccuparsi - commenta il professor Bassetti - diverso se fosse stato qualcuno contagiato qua in Liguria, il che avrebbe voluto dire che la variante aveva già iniziato a circolare, ma questo caso era ampliamente atteso, d'altronde sono molte altre le regioni italiane che già l'hanno avuta".

"La variante Omicron è coperta dalla vaccinazione - spiega il direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino - sicuramente con tre dosi, probabilmente anche con due, dà delle forme non così impegnative come dà la variante Delta ma è sicuramente più contagiosa; però questo è un caso d'importazione per cui non c'è da preoccuparsi più di tanto".