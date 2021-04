Coronavirus, al via le prenotazioni dei vaccini per la fascia 65-69 anni

Dalle ore 23 di giovedì 15 aprile 2021 sulla piattaforma prenotovaccino.regione.liguria.it prendono il via le prenotazioni dei vaccini per le persone fra i 65 e i 69 anni. Da venerdì 16 aprile ci si potrà rivolgere anche al numero verde 800 938818, nelle farmacie che effettuano il servizio Cup e presso gli sportelli Cup di Asl e ospedali.

Lo stesso criterio, ovvero partenza anticipata la sera prima sul portale online, verrà utilizzato anche per le altre fasce d'età. Il calendario messo a punto dalla Regione prevede il via alle prenotazioni per la fascia d'età 60-64 anni dal 23 aprile.

A maggio toccherà ai cinquantenni: dall'11 maggio per chi ha fra 55 e 59 anni e dal 18 maggio per la fascia d'età 50-54 anni. Infine i quarantenni, a giugno: dai 45 ai 49 anni le prenotazioni partiranno dall'8 giugno; dai 40 ai 44 anni dal 15 giugno.

Secondo il bollettino diffuso dalla Regione mercoledì 14 aprile, in 24 ore in Liguria sono state somministrate 16.564 dosi, di cui 14.073 di vaccini 'freeze' Pfizer o Moderna e 2.491 di vaccino Astrazeneca alle persone con età tra 70 e 79 anni.