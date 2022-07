Coronavirus, cinquemila prenotazioni per la quarta dose nelle prime 5 ore

Sono più di cinquemila (5.341) i liguri over 60 che lunedì 18 luglio hanno prenotato la quarta dose di vaccino anti covid, nelle prime 5 ore dall'inizio delle prenotazioni. Da oggi, martedì 19 luglio, si potrà accedere alla somministrazione negli hub delle cinque Asl liguri, nelle farmacie che effettuano il servizio e attraverso i medici di medicina generale.

"Nonostante l'alta circolazione del virus, i casi gravi sono fortunatamente pochi e questo grazie alla grande campagna vaccinale che stiamo portando avanti e alle prime tre dosi effettuate. Avanti così per mettere in sicurezza non solo i cittadini più fragili ma anche quella fascia di popolazione che rischia di essere più esposta al virus", dichiara il presidente della Regione e assessore alla Sanità, Giovanni Toti.

È possibile prenotarsi tramite Cup, farmacie e prenotovaccino.regione.liguria.it. Per poter effettuare la quarta dose devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione.

Di seguito le sedi dove è possibile attualmente vaccinarsi in Liguria:

Asl 1

Taggia presso locali stazione ferroviaria - ogni mercoledì dalle 8 alle 14 (accesso libero)

Imperia presso locali Palasalute - ogni giovedì dalle 14 alle 19 (accesso libero)

Bordighera presso palazzina ex SPDC - ogni venerdì dalle 9 alle 14 (accesso libero).

Asl 2

Savona - Palacrociere: giovedì dalle 13.30 alle 18 con appuntamento, accesso libero dalle 14 alle 17.30

Albenga - Auditorium S. Carlo, via Roma 70: il primo e terzo lunedì del mese dalle 9 alle 18 (su prenotazione)

Cairo - Scuola Penitenziaria: primo mercoledì del mese dalle 9 alle 13 (su prenotazione).

Asl 3

Hub Villa Bombrini, via Muratori 11r (cancello), Genova Cornigliano:

prime e seconde dosi - accesso diretto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso)

terze dosi - solo su prenotazione dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso)

quarte dosi - per over 60: solo su Prenotazione dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso)

Novavax - accesso diretto nella giornata di lunedì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso)

Teatro della Gioventù dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Per quanto attiene al Palazzo della Salute di Struppa e al Teatro della Gioventù, il mercoledì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30 su prenotazione attraverso il sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it/.

Asl 4

Chiavari Piazza Leonardi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (accesso libero) domenica e festivi chiuso.

Asl 5