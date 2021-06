Vaccini covid, dal 7 giugno al via le prenotazioni per gli under 18

Potranno prenotare il vaccino i ragazzi dai 12 anni alla maggiore età compiuta: si parte col sito, seguito dagli altri canali, per mettere in sicurezza gli studenti in vista della ripresa dell'anno scolastico

Si “sblocca” un’altra data per la prenotazione dei vaccini anti coronavirus in Liguria.

Dalle 23 di lunedì 7 giugno partirà infatti quella per la fascia di età 12-18 anni, prima attraverso il portale gestito da Liguria Digitale e, dal giorno dopo, anche attraverso il numero verde 800 938818 (attivo dalle 8 alle 18 nei giorni feriali), le farmacie, gli sportelli territoriali Cup.

L'ultima data della seconda dose sarà entro il 31 agosto: obiettivo, arrivare all’inizio dell’anno scolastico con i ragazzi immunizzati e poter ripartire in sicurezza con la scuola.

Ai ragazzi verrà somministrato Pfizer, dopo il via libera dell’Aifa anche sotto i 16 anni. In particolare, il vaccino (Pfizer) potrà essere prenotato dalle 23 di lunedì 7 giugno attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it e da martedì 8 giugno anche attraverso il numero verde 800 938818 (attivo dalle 8 alle 18 nei giorni feriali), le farmacie, gli sportelli territoriali Cup.

«Come è già accaduto durante gli open day per gli over18, presi d’assalto dai nostri ragazzi - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti - siamo sicuri che anche in questo caso i giovani e giovanissimi daranno un segnale forte e inequivocabile della loro voglia di tornare il prima possibile alla normalità, sconfiggendo definitivamente il Covid-19».

«Siamo all’ultimo miglio per raggiungere la meta, l’unica arma efficace e sicura è il vaccino - conclude Toti - l’invito alle famiglie è di far vaccinare i figli, non solo per garantire loro un’estate serena ma anche in vista della ripresa dell’anno scolastico a settembre».