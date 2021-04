Vaccino covid, al via la prenotazione per la fascia 60-64 anni

Prosegue la campagna vaccinale anti coronavirus in Liguria nel tentativo di arrivare alla fine dell’estate con l’immunizzazione completa della popolazione, così come auspicato dal presidente della Regione, Giovanni Toti.

Le prenotazioni stanno per partire per la fascia d’età 60-64 anni, che già a partire da giovedì sera alle 23 possono prenotare sul sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it.

Dalle 8 di venerdì mattina, invece, sono aperte le prenotazioni per il vaccino tramite i canali tradizionali:

- Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18)

- Farmacie che effettuano il servizio CUP

- Sportelli Cup di Asl e ospedali

A mercoledì erano poco meno di 330.000 le persone prenotate tramite la piattaforma di Liguria Digitale, e mezzo milione le dosi somministrate in Liguria.

«Siamo arrivati al 93% di dosi effettuate su quelle consegnate, un dato che ci colloca tra le regioni in Italia che più hanno saputo accelerare - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti - il 23,68% dei liguri ha ricevuto la prima dose e il 9,12% ha completato il ciclo, contro una media nazionale rispettivamente del 18,60% e 7,70%. Ormai abbiamo la potenza di fuoco per vaccinare tanto e rapidamente. La speranza è che arrivino ancora molte dosi, per poter mettere al sicuro il prima possibile i cittadini più anziani e quelli più a rischio. Dare la priorità a loro è la strada giusta, che abbiamo scelto dall’inizio, per sconfiggere il virus».