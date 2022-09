Il premio internazionale “Liguri nel Mondo” a Maria Elena Bottazzi: ha inventato un vaccino anti covid e lo ha diffuso senza brevetto

La scienziata Maria Elena Bottazzi, di origini genovesi, inventrice del vaccino anti covid-19 Corbevax, in diffusione “senza brevetto” e per questo candidata al Premio Nobel per la Pace, riceverà il Premio internazionale LericiPea “Liguri nel Mondo” 2022. L'appuntamento è giovedì 15 settembre a Genova presso la Sala di Rappresentanza “Liguri nel Mondo” nella sede della Regione Liguria in via Fieschi.

“Fin dalla sua fondazione - dice Bottazzi - il Texas Children’s Center for Vaccine Development al Baylor College of Medicine si è concentrato sullo sviluppo di vaccini per i poveri. Crediamo in una 'scienza aperta' e pensiamo che eticamente sia ingiusto trarre profitti da un'emergenza sanitaria globale. Nella mia vita non ho mai pensato neppure per un istante di poter diventare ricca studiano vaccini. Il mio unico scopo, come ricercatore, è aiutare le persone più povere”.

“È con grande piacere che apprendo la notizia del conferimento alla Prof.ssa Maria Elena Bottazzi del “Premio Lerici Pea Liguri nel Mondo 2022” per i suoi riconosciuti meriti scientifici a livello internazionale nell’ambito degli studi sulle malattie tropicali ed emergenti e per le sue fondamentali iniziative per lo sviluppo di un vaccino contro il covid-19 non brevettato, fruibile in ogni parte del mondo e specificamente nei Paesi in via di sviluppo. Ancora una volta una personalità ligure si afferma a livello internazionale ai massimi livelli e ciò costituisce un grande motivo di orgoglio per tutti noi” sono le parole di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.

“La salute non dovrebbe essere puro strumento di mercato. Sicuramente le aziende farmaceutiche devono rispondere a temi di economicità, ma in questo ambito non può essere l’unico parametro e tanto meno è pensabile fare operazioni di marketing sulla cura delle persone - sottolinea l’Assessore all’Emigrazione di Regione Liguria Andrea Benveduti - Apprezziamo pertanto la scelta di premiare la professionalità della dottoressa Maria Elena Bottazzi, di famiglia genovese, da sempre interprete di una ricerca intesa come strumento migliorativo alla vita di tutti”.

“Per l’Ass.ne Premio LericiPea e’ un onore premiare insieme ai nostri partner istituzionali Regione Liguria e Comune di Lerici e Fondazione Carispezia, la dott.ssa Maria Elena Bottazzi che, nel modo più rappresentativo, è ambasciatrice dell’eccellenza ligure nel mondo. Come coordinatrice del team che ha sviluppato Corbevax, l’unico vaccino antiCovid19 che è stato, ed è, distribuito senza brevetto, ha consentito a chiunque possa produrre vaccini contro l'Epatite B, ormai quasi ovunque consolidati, o sappia sviluppare proteine ??a base microbica, come batteri o lieviti, di poterlo replicare, rendendo dunque le vaccinazioni accessibili anche ai Paesi in via di sviluppo”. Pier Gino Scardigli, Presidente Premio LericiPea Golfo dei Poeti

Alla cerimonia interverranno l’assessore allo sviluppo economico e all’Emigrazione della Regione Liguria, Andrea Benveduti, la Delegata alla cultura del Comune di Lerici, Lisa Saisi, il professor Paolo Calcagno, membro del Comitato misto Regione-UniGe Liguri nel Mondo, che parlerà anche in rappresentanza del Rettore dell’Università di Genova. A seguire a dialogo con la premiata e Vincenzo Di Pilato, professore di Microbiologia e Microbiologia Clinica dell’Università di Genova. Porta i saluti del Presidente del Premio LericiPea Golfo dei Poeti, Pier Gino Scardigli, e coordina Adriana Beverini.

Chi è Maria Elena Bottazzi

Maria Elena Bottazzi, è Vice-decana della Scuola Nazionale di Medicina Tropicale, Professore di Pediatria, Virologia Molecolare e Microbiologia, Capo Divisione di Medicina Tropicale Pediatrica e Co-direttrice del Centro di Sviluppo per Vaccini dell’Ospedale Pediatrico del Texas presso il Collegio di Medicina di Baylor a Houston e Professore Distinta di Biologia alla Università de Baylor a Waco.

È vaccinologa riconosciuta a livello internazionale per malattie tropicali ed emergenti, sostenitrice della salute globale e co-creatrice di un vaccino control COVID-19, a scienza aperta e priva di brevetto, che ha portato allo sviluppo di Corbevax, il vaccino COVID-19 per il mondo. È pioniera e guida il progresso di un solido portafoglio di sviluppo di vaccini contro le malattie infettive e tropicali trascurate come il coronavirus, l'anchilostoma, la schistosomiasi e il Chagas, che colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni più povere del mondo. Ha anche stabilito collaborazioni innovative in America Latina, Medio Oriente e Sud-est asiatico, fornendo contributi significativi e innovativi a programmi educativi e di ricerca, catalizzando politiche e diffondendo informazioni scientifiche per raggiungere un pubblico diversificato.

In qualità di ruolo globale a primo piano, ha ricevuto premi nazionali e internazionali molto apprezzati, ha più di 280 articoli scientifici e ha partecipato a più di 250 conferenze in tutto il mondo. È membro della Academia Nazionale delle Scienze dell’Honduras e parte di un gruppo Emergente in Salute e Medicina della Accademia Nazionale di Medicina negli Stati Uniti. Bottazzi e membro della Società Americana di Medicina Tropicale, della Società Italiana di Medicina Tropicale (SIMET), del programma esecutivo in medicina accademica e per l’impegno pubblico. Forbes LATAM, nel 2020 e nel 2021, ha selezionato la dottoressa Bottazzi come una delle 100 donne più potenti dell'America centrale. Bottazzi ha prestato servizio in diversi Comitati delle Accademie Nazionali e ricopre il ruolo di Co-direttrice del gruppo di lavoro per i vaccini e le terapie della commissione Lancet sul COVID-19. Nel 2022, insieme al dottor Peter Hotez, è stata nominata dalla deputata del Texas, Lizzie Fletcher, per il Premio Nobel per la pace.

La Dott.ssa Bottazzi ha conseguito la laurea in Microbiologia e Chimica Clinica presso l'Università Nazionale Autonoma dell'Honduras e un dottorato in Immunologia Molecolare e Patologia Sperimentale presso l'Università della Florida. La sua formazione post-dottorato in Biologia Cellulare è stata completata presso l'Università di Miami e Pennsylvania dove conseguentemente ha lavorato alla Università George Washington prima di trasferirsi nel Texas.

Motivazione

"La professoressa Maria Elena Bottazzi, microbiologa honduregna naturalizzata statunitense di origine italiana, docente di biologia alla Baylor University in Texas, è stata candidata al prossimo Premio Nobel per la Pace e riceve il Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” 2022, per il suo lavoro e per una scelta rivoluzionaria: aver deciso, insieme al collega Peter Hotez e al suo team, di rendere accessibile a tutti, non brevettandolo, il vaccino anti covid-19, denominato Corbevax. Impiegando un metodo convenzionale che sfrutta la tecnica delle proteine “ricombinanti” (ovvero un sistema noto da decenni tra gli addetti ai lavori), il vaccino risulta facile da replicare dal punto di vista degli apparati tecnologici necessari e dunque alla portata della maggior parte dei Paesi più poveri del mondo. L’Ass.ne Premio LericiPea Golfo dei Poeti, la Regione Liguria, la Giuria del Premio e la Fondazione Carispezia, orgogliosi dei suoi natali genovesi, hanno ritenuto di assegnare il Premio LericiPea “Liguri nel Mondo” 2022 a Maria Elena Bottazzi, per l’alto valore etico, morale e civile della scelta di non brevettare il vaccino Corbevax e perché considerata, indiscutibilmente, eccellenza ligure nel Mondo, per la dedizione di una vita ad una 'scienza aperta' come lei stessa la definisce, e alla ricerca come strumento per migliorare le condizioni di vita, per tutti".