Seduto al tavolo senza green pass, cliente ed esercente multati

L'uomo è stato sorpreso dalla polizia all'interno di una gastronomia in via di Prè

In base al decreto governativo, dal 6 agosto per consumare cibi e bevande seduti al tavolo all'interno di locali al chiuso è necessario essere in possesso del green pass. In caso contrario, esercente e cliente rischiano una multa.

Così è successo nel primo pomeriggio di venerdì 20 agosto 2021 in via di Prè nel centro storico. Alcuni poliziotti in servizio nella zona hanno deciso di procere a un controllo all'interno di una gastronomia dove hanno trovato un cliente privo del certificato.

Commerciante e avventore sono stati sanzionati in base alla vigente normativa, che prevede una multa da un minimo di 400 a mille euro.