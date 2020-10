Coronavirus, Toti: «Cinquecento posti letto in strutture extra ospedaliere»

Per fare fronte alla crescente necessità di posti letto per persone malate di covid-19, la Regione sta attivando sondando la disponibilità in strutture diverse dagli ospedali e ha già ottenuto riscontri positivi. «Abbiamo chiuso un grande piano incrementale territoriale che prevede 500 nuovi posti letto per pazienti covid in Liguria», comunica il presidente della Regione Giovanni Toti.

«Si tratta di posti letto per pazienti con necessità assistenziale di bassa intensità e che quindi possono essere ricoverati fuori dall’ospedale - spiega Toti -. Da qui la creazione, nell’ambito di strutture extra ospedaliere, di aree sanitarie separate e temporanee per garantire l’assistenza a pazienti Covid di bassa intensità non autosufficienti su tutto il territorio, in modo da rispondere capillarmente a questa esigenza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella Asl3 saranno sette le strutture previste, con 247 pazienti ospitati; 2 le residenze nella Asl1 imperiese, con 55 pazienti ospitati; tre nella Asl2 Savonese, con 83 pazienti ospitati; due nella Asl5 Spezzina, con 70 pazienti ospitati, per un totale di 455 persone su tutto il territorio regionale.