Positivo al covid va in farmacia con amico 'sano' per ottenere un green pass e viaggiare

Un uomo di 31 anni è stato denunciato dalla polizia del commissariato di Prè, nel centro storico. Sapeva di essere positivo al covid, ma aveva bisogno di un green pass da test rapido per imbarcarsi per la Tunisia. Ha quindi ha cercato di ottenerlo facendo fare il tampone a un amico a cui aveva dato i documenti, presentandosi insieme a lui in una farmacia.

Ad accorgersi del tentativo di scambio di persona il farmacista, ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto.

Il 31enne, tunisino, è stato bloccato dai poliziotti mentre il complice è riuscito a scappare. Gli agenti, constatato che l'uomo era sottoposto ad obbligo di permanenza domiciliare perché positivo al covid, lo hanno denunciato per delitto colposo contro la salute pubblica e tentata truffa; in corso le indagini per rintracciare il suo 'socio'.