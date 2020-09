Coronavirus, positivo candidato Lista Toti

Il coordinatore della Lista Toti Presidente, Matteo Cozzani, ha annunciato che il candidato genovese Gerolamo Valle è risultato positivo al tampone del Covid.

«Il candidato sta bene, si trova a casa in isolamento e sono già partite le procedure di tracciamento dei suoi contatti - si legge in una nota -. Precisiamo che tra questi non risultano il presidente Toti e i membri del suo staff. Al candidato vanno gli auguri di pronta guarigione del governatore e di tutta la Lista».