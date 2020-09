Coronavirus, Toti: «Oggi 53 positivi su 3.200 tamponi»

«Oggi abbiamo 53 nuovi casi positivi su 3200 tamponi effettuati. Alla Spezia abbiamo circoscritto il cluster, nella Città metropolitana di Genova la situazione è stabile e a ponente gli ospedali sono praticamente vuoti».

A parlare è il governatore ligure, Giovanni Toti, che su Facebook tuona contro ipotesi di scarsità di posti letto e di terapie intensive in Liguria. Toti punta il dito, in particolare, contro un articolo in cui si parla di “pochi giorni di autonomia” per i reparti ospedalieri di Liguria e Campania, bollandolo come “fake news”.

«La Liguria non ha assolutamente pochi giorni di autonomia, è malafede», chiarisce il presidente della Regione, aggiungendo che «grazie al piano incrementale che abbiamo predisposto per fronteggiare la pandemia possiamo arrivare a oltre 250 posti letto in terapia intensiva e oltre 1.200 a media intensità».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi un accenno al nuovo punto tamponi gratuiti allestito alla Commenda di Pré per effettuare uno screening di massa in centro storico, che entrerà in funzione a partire da giovedì, cui si sommeranno i test rapidi nelle scuole che «tagliando drasticamente i tempi di attesa ci permetteranno di tracciare e isolare velocemente qualsiasi eventuale caso - conclude Toti - Convivere con il virus è quello che dobbiamo fare per andare avanti e lo stiamo facendo».