Carcere Pontedecimo, altri quattro detenuti e tre agenti positivi al coronavirus

Nei giorni scorsi sono risultati positivi al coronavirus due detenuti e mercoledì 21 ottobre altri quattro detenuti e tre poliziotti penitenziari positivi al covid-19. «Appena appresa la notizia, dei primi due detenuti positivi, il 15 ottobre l'Osapp con un comunicato sindacale ha chiesto di effettuare celermente i previsti controlli per la ricerca del virus a tutto il personale, detta richiesta è rimasta inascoltata», spiega il sindacato.

«Ad oggi non abbiamo notizie di cosa stia facendo la direzione del carcere di Pontedecimo, ma certo è che la preoccupazione tra i poliziotti è diffusa per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni governative, tanto più in un istituto penitenziario dove è insito uno stretto regime di convivenza. Alla luce di ciò - prosegue l'Osapp - chiediamo interventi celeri per limitare la diffusione del virus e di fornire le opportune e tempestive azioni di supporto all’osservanza dei protocolli sanitari e delle misure idonee a prevenire la diffusione del contagio».

«Chiediamo - prosegue l'Osapp - la fornitura di sufficienti mascherine chirurgiche monouso per essere utilizzate nel quotidiano, di dispenser disinfettanti che scarseggiano e di tutti gli strumenti idonei e necessari per il contenimento del contagio e, di assicurarne altresì il costante approvvigionamento».

«Invitiamo, dunque, la direzione del carcere di Pontedecimo a far eseguire i controlli previsti per la ricerca del virus al personale di polizia e operatori presenti in istituto per servizio, laddove se ne ravvisino le condizioni di rischio, interessando altresì l’autorità sanitaria», conclude il sindacato.