Covid, 2227 nuovi positivi, 27 persone in più in ospedale nelle ultime 24 ore

Sono 2227 i nuovi positivi al covid in Liguria secondo il bollettino diffuso dalla Regione venerdì 8 luglio: 267 si trovano in provincia di Imperia, 300 in quella di Savona, 1035 a Genova e 242 nel Tigullio, infine 374 in provincia della Spezia. Nove persone non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

Attualmente, in tutta la regione, ci sono 22.541 persone positive.

Aumenta il numero delle persone in ospedale con covid: sono 27 in più di ieri, giovedì. In totale, in questo momento, ci sono 321 pazienti di cui 8 in terapia intensiva.

Aumentano anche le persone in isolamento domiciliare: sono 343 in più rispetto a ieri.

Il totale dei guariti aumenta di 1517 unità.

È stato registrato un nuovo decesso: si tratta di un paziente di 84 anni morto all'ospedale di villa Scassi.