Positivi al covid a spasso per il centro, tre denunce

Chi risulta positivo al covid, non può allotanarsi da casa. Ma negli ultimi giorni, con cadenza pressoché quotidiana, ci siamo abituati a riportare notizie di persone denunciate perché fermate per strada. Un conto però è se il soggetto in questione viaggia sulla propria auto da solo, un altro se viene sorpreso a spasso per il centro città.

Nel corso della mattinata di mercoledì 26 gennaio 2022 i carabinieri della stazione di Carignano, impegnati in un predisposto servizio finalizzato a far rispettare le normative in merito alla propagazione del virus covid-19, durante un controllo nel centro cittadino (via XX Settembre e piazza De Ferrari) hanno fermato un 40enne del Mali, un tunisino di 30 anni e un ecuadoriano 25enne.

I tre, nonostante risultassero positivi al covid, non hanno rispettato le prescrizioni relative all'isolamento e circolavano liberamente per le vie cittadine. I militari hanno proceduto quindi a denunciarli all'autorità giudiziaria per il reato di diffusione di malattia infettiva.