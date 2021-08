Positiva al covid, si trasferisce in albergo ma viene scoperta

La donna è stata trasferita all'ospedale Galliera. Al momento della registrazione, in questura è scattato l'allert

Positiva al covid, ha lasciato la sua casa di Oregina per alloggiare in hotel. Ma al momento della registrazione, in questura è scattato l'allert e la donna è stata scoperta. È successo nella giornata di domenica 22 agosto 2021 a Genova. Protagonista della vicenda una quarantenne straniera.

Gli agenti si sono recati nell'hotel nella zona di Principe e, insieme al personale del 118, hanno trasferito la donna all'ospedale Galliera. Al momento non si conoscono i motivi del suo trasferimento.

Solitamente quando una persona si registra in un hotel, in automatico viene incrociato il suo nominativo con la banca dati in uso alle forze dell'ordine. Dall'inizio della pandemia, oltre a eventuali pendenze con la giustizia, viene verificata anche la positività al covid.