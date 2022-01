Positiva al covid e sintomatica viola la quarantena: denunciata

Giovedì 13 gennaio 2022 una 35enne è stata denunciata dalla polizia in via Canevari per non aver rispettato la quarantena dopo essere stata trovata positiva, con sintomi, al covid.

La donna, fermata per un controllo di routine mentre si trovava a bordo di un’auto con tre famigliari, tutti senza mascherina, è risultata essere sottoposta a restrizione sanitaria essendo stata riconosciuta positiva al covid come sintomatica.

Interrogata dagli agenti sul motivo della sua trasgressione alla quarantena imposta, ha serenamente espresso il suo disaccordo nei confronti del provvedimento. Informata sul fatto che sarebbe stata denunciata, è stata invitata a portarsi nel minor tempo possibile presso la propria abitazione e a permanervi fino ad accertata guarigione.